Osayi-Samuel’e Fenerbahçe’den Kötü Haber!

FENERBAHÇE’DE OSAYI-SAMUEL İÇİNŞOK GELİŞMELER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Ancak, son günlerde gündemde olan Bright Osayi-Samuel’e kötü bir haber geldi. Yıldız oyuncunun, bu durumu beklemediği ifade ediliyor. Fenerbahçe, 10. haftada Bodrum FK’yi 2-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatmış ve ardından bazı sıcak gelişmeler yaşanmış.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını yaparken, iç transferde de girişimlerini sürdürüyor. Takımda, geleceği merak edilen isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel hakkında gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldız ile yeni sözleşme görüşmelerine başlamış. Fotomaç’ta yer alan habere göre, Osayi, yıllık 1.9 milyon Euro kazanıyor ve 2.5 milyon Euro talep ediyor. Sarı-lacivertlilerin ise 2 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu ve bu rakamın üzerine çıkmayacağı iddiaları gündemde.

JOSE MOURINHO’DAN SERT ELEŞTİRİ

Görüşmeler sürerken, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Bodrum FK karşılaşmasındaki bazı pozisyonlarda pas vermek yerine kaleyi tercih eden Osayi-Samuel’e karşı sert eleştirilerde bulundu. Portekizli teknik adam, “Bright’ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail’e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik” dedi. Mourinho’nun, Nijeryalı oyuncunun forma giyme olasılığını düşürdüğü ve Trabzonspor maçında ona forma vermeyeceği belirtildi.