Osayi-Samuel İçin Fenerbahçe Kararı Net!

FENERBAHÇE’DE OSAYI-SAMUEL’İN DURUMU TARTIŞILIYOR

Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel rüzgarı kulislerde esiyor. 2020-21 ara transfer döneminde İngiliz QPR’dan 450 bin Euro’ya transfer edilen Nijeryalı sağ bek, bir dönem taraftarların gözdesi ve Mourinho’nun favorisi durumundaydı. Ancak bu sezon, Jose Mourinho’nun sisteminde ilk 11’deki yerini kaybeden 27 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin son yılına yaklaşırken flaş bir karar aldı. Fenerbahçe, sezon sonu masaya oturma niyetinde ancak net bir mesaj verdi: “1.8 milyon Euro’dan öteye geçilmeyecek!” Taraftarlar ise, “Bu iş nereye varacak?” sorusunu sorarak sabırsızlıkla bekliyor.

OYNAMAYA GELİNCE RAKAMLAR ENGEL OLDU

Osayi-Samuel’in menajeri ile yapılan önceki görüşmelerde, Nijeryalının yıllık 2.5 milyon Euro (99.5 milyon TL) istemesi konuşuluyordu. Ancak Fenerbahçe yönetimi bu teklife dönüş yapmadı ve 1.8 milyon Euro (71.6 milyon TL) teklif ederek, “Bu kadar!” dedi. Sabah’tan gelen haberlere göre, Osayi-Samuel, İngiltere ve Avrupa’dan bu rakamı bulamayınca indirime açık gibi görünüyor. Ancak sarı-lacivertliler, performansıyla eski günlerinden uzakta kalan yıldız için, “1.8’in üstüne bir kuruş yok!” uyarısını yaptı. Tribünler de şimdiden ikiye bölünmüş durumda: “Kalsın mı, gitsin mi?”

Osayi-Samuel’in talipleri de hareketli. İngiltere’den Premier Lig ekiplerinin transfer için harekete geçtiği, ayrıca ezeli rakip Galatasaray’ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Fenerbahçe ise, “Sezon sonunda görüşürüz” diyerek bu durumu ertelemeyi tercih etti. 27 yaşındaki sağ bek, Avrupa’da istediği maaşı bulamayınca geri adım atıyor. Mourinho’nun gözünden düşen Osayi, sarı-lacivertlilerde kalıp kendini kanıtlayacak mı, yoksa yeni bir forma ile yoluna devam mı edecek? Bu transfer yarışı, heyecanını koruyor.