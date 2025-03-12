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Osimhen İçin Kampanya Çağrısı Yapıldı

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RASYOSU YÜKSELTME ÇAĞRISI

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve geçmiş dönem Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi olan Rasim Zaimoğlu, Mart ayında gerçekleşen olağan Divan Kurulu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Zaimoğlu, sezonun başında İtalya Serie A takımı Napoli’den kiralık olarak kadroya katılan Victor Osimhen için bir kampanya başlatılması gerektiğini ifade etti.

KAMPANYA İLE OSIMHEN’İ KAZANALIM

Zaimoğlu, Osimhen’in bonservisinin alınması amacıyla yapılacak kampanya hakkında çağrısını yaptı. “Dünyada benzeri yok. 35 milyon Galatasaray taraftarı var, herkes 1 dolar ödese 35 milyon dolar eder. 2 dolar ödese, 70 milyon dolar eder” dedi.

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