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Spor

Osimhen İçin Napoli’den Açıklama Geldi

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YENİ TRANSFER HEDEFİ

G.Saray yönetiminin performansı ve karakteriyle taraftarların gözdesi haline gelen Victor Osimhen’in bonservisini almak istediğine dair haberler giderek çoğalıyor. Bu konuyla ilgili Napoli cephesinden de önemli bir açıklama geldi. İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Giovanni Manna, Nijeryalı forvetle alakalı olarak TRT Spor’a, “Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon Euro net ücreti ödemezse Osimhen’i alamaz” şeklinde bilgi verdi.

BAŞKAN ÖZBEK’TEN AÇIKLAMALAR

Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek ise dün bir sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde, Osimhen’in bonservisini alma ihtimali ile ilgili yöneltilen bir soruya şu şekilde yanıt verdi: “G.Saray başarılı bir sezon geçiriyor. Osimhen bu sezon bizim oyuncumuz ve performansı da yerinde. Osimhen çok önemli bir oyuncu. Türkiye’de taraftarımıza onu seyrettirdiğimiz için biz çok gururluyuz.”

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