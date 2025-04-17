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“Osman Çavuşoğlu’nun Vefat Haberi”

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KAYBEDİLEN DEĞERLİ BİR İSIM

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir müddet tedavi gören, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun babası Osman Çavuşoğlu, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hayatı boyunca ailesinin ve çevresinin büyük saygı gösterdiği bir şahsiyet olan Osman Çavuşoğlu’nun vefat haberi, öncelikle ailesinin ardından tüm sevdiklerinde derin bir hüzün yarattı. Alanya’nın tanınmış ve sevilen simalarından biri olan Çavuşoğlu’nun kaybı, kentte büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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