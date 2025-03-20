Osman Sınav, 69 Yaşında Hayatını Kaybetti

OSMAN SINAV’IN VEFATI

Uzun bir süre kanser tedavisi gören alanında başarılı isimlerden Osman Sınav, 69 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay, Sınav’ı Kurtlar Vadisi dizisinde birlikte çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal, Oktay Kaynarca ve Mehmet Aslantuğ ziyaret etmişti. Usta yönetmenin cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

OSMAN SINAV’IN KİŞİSEL TARİHİ

Özellikle 1990’lı ve 2000’li yıllarda yönettiği dizilerle geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Osman Sınav, Türk televizyon tarihi açısından önemli bir figür oldu. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan ünlü yönetmen, sonrasında televizyon ve sinema projeleriyle adından sıkça söz ettirdi. Onun imzasını taşıyan yapımlar arasındaki birçok dizi, dönemin en çok izlenenleri arasında yer aldı.

YÖNETMENLİK VE YAPIMCILIK KARİYERİ

Sınav, yalnızca yönetmenliğiyle değil, aynı zamanda yapımcı kimliğiyle de birçok başarılı projeye katkıda bulundu. Türk televizyonunun kült dizilerinden biri kabul edilen “Deli Yürek”, 1998 yılında yayın hayatına başlamış ve çok geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Ardından “Ekmek Teknesi” projesiyle sıcak mahalle hikâyelerini ekranlara taşımış, “Kurtlar Vadisi”nin ilk sezonundaki yönetmenliğiyle de büyük ilgi toplamayı başarmıştır.