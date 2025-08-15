Osmangazi AVM Otoparkında Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 civarında bir yangın gerçekleşti. Yangını gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGINDAN ZARAR GÖREN ARAÇLAR

İtfaiye ekipleri, yangına 20 dakikada müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise hafif hasar aldı. Yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışma başlatıldı.