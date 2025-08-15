Gündem

Osmangazi AVM Otoparkında Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

osmangazi-avm-otoparkinda-yangin-8-arac-zarar-gordu

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Osmangazi ilçesinde bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 civarında bir yangın gerçekleşti. Yangını gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Gelen ihbar üzerine bölgeye hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGINDAN ZARAR GÖREN ARAÇLAR

İtfaiye ekipleri, yangına 20 dakikada müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yangın sonucunda 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 araç ise hafif hasar aldı. Yangının nedeninin belirlenmesi için gerekli çalışma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Davinson Sanchez’in Sözleşmesi 2029’a Uzatıldı

Galatasaray, Davinson Sanchez ile mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar, 1 yıl opsiyon ekleyerek yeniledi.
Ekonomi

İstanbul Ve Ankara’da Zam Açıklandı!

Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu değişiklik, ailelerin eğitim giderlerini etkileyebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.