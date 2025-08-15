Gündem

Osmangazi’de Otoparkta Yangın: 8 Araç Zarar Gördü

YANGIN DOLAYISIYLA ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezi açık otoparkında saat 16.00 civarında yangın meydana geldi. Yangını gören bir kişi, 112 Çağrı Merkezi’ni bilgilendirdi. Yangın ihbarı üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık bir çabanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 7 otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, 1 aracın ise hafif hasar aldığı kaydedildi. Yangının nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

