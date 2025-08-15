Osmangazi’de Otoparkta Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI VE MÜDAHALE

Osmangazi ilçesinde yer alan bir alışveriş merkezinin açık otoparkında, saat 16.00 civarında bir yangın meydana geldi. Araçların alev aldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından, yangın bölgesine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

YANGININ ETKİLERİ VE HASAR

İtfaiye ekipleri, yangına 20 dakikalık bir müdahale ile hızla müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucu, toplamda 7 otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, bir aracın da hafif hasar gördüğü tespit edildi. Yangının nedeninin araştırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.