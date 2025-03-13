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Osmaniye’de Bahis Baskınında 6 Kişi Tutuklandı

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YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Osmaniye’de yapılan bir yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden kişileri yakalamak amacıyla harekete geçti.

GÖZATILAR VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen operasyon sırasında belirlenen adreslerde, 6 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar, harici bellek ile hard disk ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 6’sının tutuklanmasına karar verirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında 1,9 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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