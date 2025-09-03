Osmaniye’de Kızını Vuran Baba Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Osmaniye’de dehşet veren bir olay yaşandı. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Nilgün Kıtay ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte, babası yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle, Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti ve onu yaraladı.

SAĞLIK DURUMU

Olayın ardından, çevredekilerin hemen ihbar etmesiyle birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nilgün Kıtay’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri olayın ardından derhal müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. Bu korkunç olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.