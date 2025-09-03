Osmaniye’de Kızını Vuran Baba Gözaltında

KAN DONDURAN OLAY OSMANİYE’DE Meydana Geldi

Osmaniye’de bir şehirlerarası otobüs terminalinde, Nilgün Kıtay ve babası arasında beklenmedik bir tartışma patlak verdi.

BAŞINA TÜFEKLE ATEŞ EDİLDİ

Tartışmanın tırmanması üzerine, babası yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfeği çıkararak Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti ve kızı yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı Nilgün Kıtay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

CANI BABA GÖZALTINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.