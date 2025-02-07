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Osmaniye’de Şahıs Babanını Baltayla Öldürdü

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Olayın Gelişimi

Osmaniye’de 29 yaşındaki Halil Canlı, tartıştığı babasını baltayla darp ederek yaşamını yitirmesine neden oldu. Bu trajik olay, Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli beldesinde, Demirciler Mahallesi’nde yaşandı.

Tartışmanın Sebebi

İddialara göre, Halil Canlı ile 80 yaşındaki babası Mehmet Canlı arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddetli bir kavgaya dönüşmesi sonucunda Halil Canlı, elinde bulunan baltayla babasına saldırdı ve onu darp ederek öldürdü.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olayın ardından hemen sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Babasını öldüren Halil Canlı, jandarma ekiplerine teslim oldu. Bu olay, bölgede büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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