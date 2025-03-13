Osmaniye’de Yasa Dışı Bahis: 6 Tutuklama

OSMANİYE’DE YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Osmaniye’de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 6’sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda, 6 adet cep telefonu, 14 tane SIM kart, 1 adet USB bellek, 1 dizüstü bilgisayar, harici bir bellek ve hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından 6 şüpheli tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üstelik, şüphelilerin hesaplarında toplamda 1,9 milyar liralık bir işlem hacminin bulunduğu öğrenildi.