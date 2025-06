Osmaniye Ormanlarına Giriş Yasaklandı

YAZ AYLARINDA YANGIN ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yangın önlemleri Osmaniye’de sıkılaştırılıyor. 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

GİRİŞ YASAK OLAN ALANLAR

Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, “Karacalar A tipi Mesire Yeri (Seyirtepe), Olukbaşı A Tipi Mesire Yeri, Kent Ormanı (Ergenekon Meydanı), Park Orman, Zorkun Şenlik Tepesi C Tipi Mesire Yeri, Karanlıkdere C Tipi Mesire Yeri, Çiftmazı Tabiat Parkı, Sumbas-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Savrun-Kokar C Tipi Mesire Yeri, Kadirli Taputepesi B Tipi Mesire Yeri ve Karatepe-Aslantaş Milli Park alanları” dâhil olmak üzere, Osmaniye il sınırları içinde bulunan tüm ormanlara, orman yangını riskleri sebebiyle giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

ORMAN KENARLARINDA MOLA VE PİKNİK YASAK

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu’nun aldığı karara göre, “Yetkililer dışında ormanlara giriş ve orman kenarlarında mola vermek, piknik yapmak yasak” duyuruldu. İzinli alanlarda ateş yakılmadan piknik yapılabileceği ancak bu alanların temizlik ve güvenliğinin işletmeler tarafından denetleneceği bildirildi. Ormanlarda ve kenarlarında yanıcı, patlayıcı, cam, çöp ve inşaat atığı bırakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. İnşaat yapan firmalar, yangın söndürme tüpü bulundurmak zorunda olacak. Ek olarak, tarlalarda, bağ ve bahçelerde yakılacak bitkilerin yasak olduğu açıklandı. Orman yakınındaki tesislerin gerekli önlemleri alarak koruma bandı oluşturması gerektiği bildiriliyor. Ayrıca, enerji nakil hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda bakım yapılacak, gerektiğinde enerji kesileceği duyuruldu. Belediyeler de çöp toplama alanlarında yangın önlemleri alacak. Devriye kontrollerinin artırılacağı ifade edilirken, orman içi etkinliklerde havai fişek gibi maddelerin kullanılmaması gerektiği vurgulandı. Yangın ihbarları için 112 Acil hattı kullanılabileceği belirtilerek, anız yakılmaması konusunda vatandaşların bilgilendirileceği kaydedildi.