Osmaniye’ye Afet Konutları Teslim Ediliyor

ÇEVRE BAKANLIĞI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgenin yeniden inşası için yoğun çalışmalar yürütüyor. Deprem bölgesindeki köyler ve şehirler, 1900’den fazla şantiyede 160 binin üzerinde personel ile hızla yeniden inşa ediliyor. 26 Ekim itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde, teslim edilen konut ve iş yeri sayısı toplamda 130 bin 565’e ulaşmış durumda. 2024 yılı sonunda ise teslim edilen konut ve iş yeri sayısının 201 binin üzerine çıkması hedefleniyor.

OSMANİYE’DE YENİ KONUT İNŞASI DEVAM EDİYOR

Depremde ciddi yıkımlar yaşayan Osmaniye’de de inşaat çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 5 bin 410 konut ve iş yerinin inşası tamamlanarak hak sahibi vatandaşlara teslim edildi. Yıl sonunda bu sayının 5 bin 632’ye ulaşması bekleniyor. Böylelikle Osmaniye’de 2025 yılı sonunda toplamda 11 bin 850 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.