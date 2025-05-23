Otel İnşaatında Balkon Göçtü, İşçiler Kurtuldu

OTEL İNŞAATINDA BALKON GÖÇTÜ

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde yeni inşa edilen bir otelin balkon kısmında göçük meydana geldi. Yaklaşık 50 metrelik bir bölümün yere çakıldığı olayda, tabyanın etrafında ve altında bulunan çalışanlar, tehlikeyi fark ederek hızla kaçtı ve kendilerini kurtardı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Göçük olayının ardından itfaiye ve AFAD ekipleri, inşaat alanında arama-kurtarma faaliyetleri yürüttü. Ekipler, düşen beton ve sütun altında kimse olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemelerde, göçük sırasında inşaattan çıkan işçilerden birinin hafif yaralandığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.