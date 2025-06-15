Otel Terasında Şampanya Kavgası Çıktı

OLAYIN GEÇİŞİ

İstanbul Beşiktaş’taki bir otelin terasında silahlı bir kavga çıktı. Olay, Vişnezade Mahallesi’nde dün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlencenin tadını çıkarmaya başladı. Aynı bara gelen yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ise masalarına şampanya siparişi verdi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. şampanyayı masada patlattı. Ancak yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üzerine şampanya sıçradı.

KAVGANIN NEDENİ

Çıkan tartışma hızla bir kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Anıl K., koruması Osman B.’nin silahını alarak yan masadakilere ateş açtı. Olay sonucunda Bahtiyar K. ayağından ve Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına dört kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde gelen sağlık ekipleri yaralı Bahtiyar K.’ya müdahale ederek onu ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., 34 AST 036 plakalı araçla otelden ayrıldı.

SİLAHINOTELDE SAKLANMASI

Olayın ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde, silahın koruma Osman B. tarafından otele sokulduğu belirlendi. Olayla ilgili olarak adresine baskın yapılan Alper K., polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.