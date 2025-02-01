Oteller İçin Yedi Resmi Yazı Gönderildi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN RESMİ YAZILAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, turizm işletme belgesi bulunmayan otellere yönelik 81 ile 1,5 yılda toplamda 7 resmi yazı gönderildiği bildiriliyor. Alınan bilgilere göre; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince, yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, 6 ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletme belgesi edinmeleri zorunlu. Bu belgesi yasal süresi içinde almayan konaklama tesisleri faaliyetlerine devam edemiyor. Bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelikli şart, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu gibi farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler veya İl Özel İdaresi aracılığıyla veriliyor.

ÖNEMLİ TARİHLER VE BELGELER

Kültür ve Turizm Bakanlığı, belirtilen zorunluluğa rağmen turizm işletme belgesi almayan tesislere karşı daha fazla dikkat edilmesi amacıyla 2023 yılından itibaren farklı tarihlerde 81 ile 7 resmi yazı gönderdi. Bakanlık tarafından, 21 Temmuz 2023, 31 Mayıs 2024 ve 07 Haziran 2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelerine, 27 Haziran 2024 tarihinde ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında ise İl Özel İdare) bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınından sonra, 27 Ocak ve 29 Ocak 2025 tarihlerinde de iki ayrı yazı ile aynı hususlar bir kez daha hatırlatıldı.