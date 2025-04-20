“Otellerde Su Deposu Riskleri Artıyor”

BALAYI SIRASINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Düğünlerinin ardından İtalya’nın Sorrento kentinde balayı geçiren Thomas Coupland ile eşi Natasha, kaldıkları otelin banyosundaki su depolu duş sistemine başlangıçta önem vermedi. Ancak tatillerinin bitiminde, yaşanan olumsuz gelişmeler genç çiftin hayatını büyük ölçüde etkiledi. İngiltere’ye döndükten kısa bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Thomas’a, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olarak bilinen “lejyoner hastalığı” teşhisi konuldu. Doktorlar, hastalığın muhtemel nedeninin otel banyosundaki uzun süredir temizlenmeyen su deposundaki bakteriler olduğunu ifade etti.

HASTALIĞIN AĞIR ETKİLERİ

Thomas Coupland, yaşadıklarını “Hastalığın etkisiyle kalbim iflas etmek üzereydi. Bir anda sağlığım çöktü, hayatım altüst oldu” sözleriyle açıkladı. Uzun ve sancılı bir iyileşme süreci geçirdiğini belirten Thomas, kendisine yönelik ihmal nedeniyle hayatının tehlikeye atıldığını vurgulayarak, otelin aleyhine tazminat davası açmaya karar verdi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Bu olayın ardından uzmanlar, otel odalarındaki banyo ve duş sistemlerinin hijyenine yönelik uyarılarda bulunmaya başladı. Özellikle uzun bir süre kullanılmayan veya durgun su taşıyan tesisatlarda lejyonella bakterisinin üreyebileceği vurgulandı. Uzmanlar, tatilcilerin banyolarda kötü koku, kirli görünüm ya da eski su depoları gibi risk işaretlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.