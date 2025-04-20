Oto Tamirciler, Çalışan Bulmakta Zorluk Çekiyor

OTORİPARASYON SEKTÖRÜNDEKİ ELEMAN SIKINTISI

Gaziantep’te oto tamiri sektörü, yüksek maaş tekliflerine rağmen kaliteli iş gücü bulamamanın sıkıntılarını yaşıyor. Şehirdeki ustalar, iş gücü açığının her geçen gün arttığına dikkat çekiyor. Hem maddi getirisi yüksek olan iş imkanlarına rağmen gençler sektör tercih etmiyor, ustalar aylık 15 bin lira maaşa çırak, 50 bin lira maaşa kalfa ve usta bulmakta zorlanıyor.

EMEK GEREKTİREN İŞLERE TALEP AZALIYOR

Oto tamir ustaları, kolay ve hızlı para kazanma isteğinin yaygınlaştığını belirterek, yoğun emek gerektiren mesleklere olan ilginin düştüğünü ifade ediyor. Maddi kazanç sağlama potansiyeli olan bu işlerin gençler tarafından tercih edilmemesi, bazı mesleklerde ciddi işçi sıkıntısı yaratıyor. Bu durumun 12 yıllık zorunlu eğitimin de etkisi olduğu düşünülüyor.

12 YILLIK ZORUNLU EĞİTİMDEKİ ENGEL

Yetişmiş eleman eksikliğinin Gaziantep’in önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, geçmişte çocukların yaz tatillerinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra eğitimine devam etmeyecek çocukların mesleğe yönlendirildiğini aktarıyor. Yılmaz, 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında sona ermesinin sektörlerde ara eleman yetiştirilmesini olumsuz etkilediğini kaydediyor.

ÇIRAK SIKINTISI VE YETİŞTİRİLMESİ

Yetişmiş eleman bulamamanın yanı sıra usta kalfa bulmakta da zorluk çeken oto tamir ustası Yılmaz, “Eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çırak yetişmediği için sorun yaşıyoruz. İyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulurken, yine de kalfa bulamıyoruz. Çıraklığa önem verelim ve mevcut çırakları da düzgün yetiştirelim ki hem ustalarımız artsın hem de iyi kalfa sıkıntısı çekmeyelim” diyor.

EĞİTİM YANLIŞ ANLAŞILMAKTA

Meslek seçiminde sorun yaşandığını belirten ustalardan İdris Demir, çocukların 10-12 yaşlarından itibaren sanayiyle tanışmasının önemini vurguluyor. Demir, “Kalifiyeli bir elemanın maaşı yaklaşık 40 bin lira. Ancak kimse bu zorlu mesleği tercih etmiyor. Oto tamircilik kirli ve basit bir iş olarak görülüyor” diyor.

MESLEK EDİNDİRME İÇİN DESTEK ŞART

Oto tamirinde eleman sıkıntısının araç tamirlerine de yansıdığını belirten vatandaş Fethulla Ensari, tamir sürelerinin uzadığını söylüyor. “Eskiden iki saat içinde tamir edilen araçlarımız, artık bir gün sürüyor. Ustalar, iş gücü eksikliğinden dolayı bu sürenin uzadığını dile getiriyor” diyerek durumu aktarıyor.