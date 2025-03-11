Otobüs ve Uçak Biletlerine Zam Geldi

ULAŞIM SEKTÖRÜNDEKİ FİYAT ARTIŞLARI ÖNE ÇIKIYOR

Bayram tatili öncesinde ulaşım sektöründe önemli fiyat artışları gözlemleniyor. Bayram öncesi 1.150 lira olan otobüs bileti, arife günü 1.800 lira seviyesine çıkarken, uçak biletlerinde de dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Şirket yetkilileri ise bu ‘zamların’ nedenini talep artışında buluyor.

ÖNEMLİ ZAM ORANLARI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Ramazan Bayramı’ndan önceki hafta ile bayramdan bir gün öncesi arasındaki fiyat farkı oldukça belirgin. Örneğin, 17 Mart’ta İstanbul’dan Trabzon’a otobüsle seyahat etmek 1.100 lira iken, 29 Mart’ta bu fiyat 1.800 liraya yükseliyor. Bu, bir hafta içinde fiyatların yüzde 70 oranında arttığı anlamına geliyor. Uçak bileti fiyatları da benzer bir artış gösteriyor; 17 Mart’ta İstanbul’dan Adana’ya 1.300 lira olan bilet fiyatı, bir hafta sonra 4.869 liraya tırmanıyor. Bu zam oranı ise yüzde 350’ye ulaşıyor.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ, ŞİRKETLER NEDEN GÖSTERİYOR

Vatandaşlar, firmaların bu fırsatçılığını eleştiriyor. Büyük bir otobüs şirketinin bölge müdürü ise fiyatların yükselmesini açıkladı. Müdür, “Bayram dönemlerinde talebin olağanüstü artması nedeniyle fiyatlarda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz. Sefer sayısını artırmamıza rağmen, yüksek talep fiyatları yukarı çekiyor. Otobüs firmaları olarak sadece bu dönemlerde para kazanabiliyoruz. Normal dönemlerdeki zararımızı bayramlarda telafi ediyoruz” diye belirtti.

ERKEN REZERVASYON YAPILMASI ÖNERİLİYOR

Bir hava yolu şirketi yetkilisi ise “Bilet fiyatlarımız, arz-talep dengesi doğrultusunda dinamik olarak belirleniyor. Yoğunluk nedeniyle fiyatların artması kaçınılmaz oluyor. Ancak müşterilerimizin mağdur olmaması için erken rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Çünkü bazı seferler şimdiden doldu” şeklinde açıklama yaptı.

ZAMLARIN GEREKÇELERİ VE ŞİKAYET YOLLARI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Hem otobüs hem hava yolu şirketlerinde her yıl bu fiyat artışlarını görüyoruz. Bu zamlara gerekçe olarak neyi sunduklarını buradan sizin vasıtanızla soruyoruz? Normal şartlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçak bilet fiyatları ile ilgili bir tavan fiyat uygulaması yapıyor. Ancak bayram dönemlerinde uygulamayı ihlal eden firmalar oluyor. Aynı şekilde Karayolu Taşımacılığı Yönetmeliği’nde de otobüs bilet fiyatları ile ilgili bir düzenleme var, ama buna uyulmuyor. Fiyat artışlarını bir ay önce ilgili bakanlığa bildirmek gerekiyor, ancak bayramdan 3-5 gün önce fiyatlar yükseliyor. Fahiş fiyat artışları ile ilgili tüketiciler, aşırı zam yapan otobüs ve uçak firmalarını Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na şikâyet edebilir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’na da CİMER üzerinden şikâyet bildirebilirler” diye konuştu.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her bayram ve özel günde yaşanan bir durum. Şirketlere ‘neden böyle bir fiyat artışına gittiniz?’ diye sormak bizim görevimiz değil. Tüketicilerin seyahat biletini erkenden almaları gerekiyor. Çünkü ulaşımda fiyatlar arz-talep üzerine kuruluyor ve talebin yüksek olacağı dönemlerde erken almak önemli” dedi.