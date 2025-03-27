Otobüste Bulunan Piton Yılanı Koruma Altında

KÜTAHYA’DA YILAN BULUNDU

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren bir şehirlerarası otobüste yaptıkları kontroller sırasında, kime ait olduğu bilinmeyen bir karton kutu içinde bir piton yılanı buldu.

KUTUDAKİ YILAN DOĞA KORUMA EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bulunan piton yılanı, Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Yılan, öncelikle Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi’ne götürüldü ve daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, karton kutu içinde bulunan yılanın kim tarafından ve kime gönderildiğiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.