Otomobil A.A.’ya Çarptı, KAZA Kamerada

KAZA DETAYLARI

Kaza, 4 Eylül’de saat 16.00 civarında Kandıra-Kefken yolu Kurtyeri köyü bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, şerit değiştirdikten sonra karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan A.A., yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun girişindeki tabela direğine vurdu.

YARDIM GÖREVLİLERİ BÖLGEDE

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralı A.A., sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen A.A., daha sonra taburcu edildi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte yol alan otomobilin diğer şeride geçerken karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptığı, A.A.’nın metrelerce havaya savrulduktan sonra tabela direğine çarptığı görülüyor.