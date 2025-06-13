Otomobil Alev Aldı, Sürücü İndi

OTOMOBİLİN MOTOR KISMI ALEV ALDI

D-100 kara yolunun Sefaköy bölgesinde Avcılar yönüne giden bir otomobilin motor kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Dumanları gören sürücü Berfu Dilara Sevinç, otomobili yan yolda durdurarak hemen araçtan indi. Olayı gören çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi ve bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkması sebebiyle Avcılar yönünde trafikte yoğunlaşma yaşandı.

YOLDA GÖRÜLEN DUMANLAR SÜRÜCÜYÜ ENDİŞELENDİRDİ

Sürücü Sevinç, aracının aniden alev aldığını ifade ederek, “D-100 kara yolunda ilerliyordum, Küçükçekmece mevkisine geldiğimde bir sürücü beni uyardı. Dumanların yükseldiğini söyledi. Arabayı kenara çektim ve kendimi dışarı attım. Araçta yalnızdım. Araba kullanılamaz hale geldi.” şeklinde konuştu. Bu olay birçok sürücü için kaygı verici bir deneyim oldu ve dikkatin önemini bir kez daha ortaya koydu.