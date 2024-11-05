Otomobil Fiyatlarında Artış Devam Ediyor Otomobile İhtiyacı Olmayan Daha Fazla Kazanabilir 2024 Model Araçlarda Kampanya Dönemi Başladı En Uygun Fiyatlı Otomobiller Listelendi Sıfır Araç Alırken Dikkat Noktaları Pazarlık Yapmayı Unutmayın!

OTOMOBİL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Otomobil fiyatlarında ılımlı bir artış süreci yaşıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, otomobil fiyatlarına da yansıyor. Türkiye’de en düşük fiyatla satılan otomobiller netleşti. Otomobil almayı düşünenler, fiyat listelerini sürekli kontrol ediyor. Distribütörler her ay yeni fiyatlarını açıklıyor ve araçlarını belirledikleri fiyatlarla satışa sunuyor.

MARKALAR KAMPANYALAR DÜZENLİYOR

2024 yılının sonuna yaklaşırken, markalar kampanyalar düzenlemeye başladı. Hürriyet’te yer alan habere göre, ellerinde kalan 2024 model araçları sıfır faiz gibi avantajlarla satışa sunarak stoklarını eritmeyi ve 2025 model araçlara yer açmayı hedefliyorlar.

EN UCUZ OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

En ucuz otomobiller listesinde, yerli üretim Fiat Egea 889 bin 900 lira ile ilk sırada yer alıyor. Hyundai i10, 920 bin lira ile ikinci sıraya oturuyor. KIA Picanto ise 1 milyon 30 bin 500 lira ile üçüncü sırada bulunuyor.

OTOMOBİLİN SÜREKLİ HARCAMALARI VAR

Otomobil satın alan birinin aracı çalıştırmadan park etmesi durumunda bile sürekli giderleri bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, zorunlu trafik sigortası, opsiyonel kasko, muayene, yıllık periyodik bakım gibi masraflar, en düşük maliyetli otomobilin bile yaklaşık 50 bin lira kadar masrafını oluşturuyor. Ancak mevcut mevduat faizi koşullarında, 1 milyon lira faize bir ay bağlandığında yaklaşık 40 bin lira getiri sağlanıyor. Başka bir deyişle, otomobili olmayan bir kişi parasını yatırım araçlarıyla değerlendirerek daha fazla getiri elde edebiliyor.

OTOMOBİL YATIRIM ARACI OLMAKTAN ÇIKIYOR

Fiyat dengesizlikleri ve arz-talep değişiklikleri, otomobili yatırım aracı olmaktan çıkarıyor. Sıfır otomobil alıp depo edenler, satamadıkları için sürekli zarar ediyor.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıfır otomobil alırken dikkatli olunması gerekiyor. Sıfır araçlarda hatalar olabiliyor, bu nedenle teslim alırken kontrollerinizi yapmalısınız. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan boyasını kontrol edebilir, parçaların bağlantı yerlerindeki hareketliliği gözlemleyebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşırken aksesuar talep etmeyi unutmayın; bayiler, satmaları zor olduğu için küçük de olsa aksesuar verebilir.

PAZARLIK YAPMAK UNUTULMAMALI

Sıfır olsa bile pazarlık yapmayı ihmal etmeyin. Bayiler satışlardan büyük kazançlar elde etmese de ileride yetkili servis hizmeti sağlamak suretiyle önemli kazançlar elde edebilir. Örneğin, basit bir yağ değişimi için kendiniz 3 bin lira harcayabilirken, yetkili servis 7-8 bin lira talep edebilir. Yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içindeki sorunlara karşı teminat sağlayabiliyor, bu avantaj da göz önünde bulundurulmalı.