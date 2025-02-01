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Otomobil Karşı Şeride Geçip Çarpıştı

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KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Kaza, saat 10.30 civarında Ankara-Bolu kara yolu üzerindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. yerleşkesinin yakınında gerçekleşti.

KAZA GÜNDEMİ VE YARALILAR

M.Y. adlı kadının kontrolünü kaybettiği 06 DNG 892 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçerek bir ambulans ve TIR ile çarpıştı. Bu kazada M.Y. yanı sıra eşi Kazım Yılmaz (36) ve ambulanstaki sağlık görevlileri G.Y., M.Ş. ve T.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KAZA SONUÇLARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Kazım Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi M.Y.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Diğer sağlık görevlilerinin durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın cenazesi, yarın Kahramankazan ilçesi Yassıören Mahallesi’nde defnedilecek. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatıldı.

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