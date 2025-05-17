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Otomobil, Kurşun Yağmuruna Tutuldu

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İSTANBUL’DA KURŞUNLU SALDIRI

İstanbul Küçükçekmece’de, Kanarya Mahallesi’nde 27 Nisan’da iş adamı H.S.’ye ait araç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açılarak kurşunlandı. Polis, saldırının ardından başlattığı araştırmada, iş adamına saldırıdan önce yurt dışı numarasından bir mesaj gönderilip “Babanın bize vergi borcu var” şeklinde tehdit edildiğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya yönelik yürüttükleri çalışmalarda, saldırı sonrası hızla kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. İlk başta erkek olduğu düşünülen şüpheli, eşofman ve mont giymekteydi. Ancak, sokaklarda kaçarken kameraların alın çerçevesinden çıkan şüpheli, bir apartmanın girişine girerek kayboldu.

KİMLİĞİ DEĞİŞTİREREK YAKALANDI

Birkaç dakika sonra şüphelinin binadan çıktığında kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemelerde, kıyafet değiştiren kadının kullandığı ayakkabıların aynı olduğu tespit edildi. Son olarak, sokakta bir kırmızı otomobile binen şüpheli, ortadan kayboldu.

ŞÜPHELİ KISALIKLA YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kadının bindiği otomobilin korsan taksi olduğunu belirledi. Korsan taksinin şoförü, kadını bıraktığı yeri polislere bildirdi. Bu bölgede gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelinin kimliği belirlendi. E.T. isimli şüpheli, emniyet tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Gasp Büro Amirliği’nde sorgulanan bu şüphelinin suçlamaları kabul etmediği aktarıldı. Ancak, şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemelerde, tetikçi olduğunu gösteren bazı yazışmaların bulunduğu ifade edildi. Özellikle, cep telefonunda bulunan mesajlarda “Sende mi tetikçi oldun” gibi ifadelerin tespit edildiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilmesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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