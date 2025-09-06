Otomobil Satışları Açıklandı, Satışlar Artış Gösterdi

OTOMOTİV SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde otomobil satışları geçtiğimiz yıla oranla artış gösterdi. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 7,24 artışla toplam 817 bin 345 adede ulaştı. Bu süreçte otomobil satışları yüzde 8,05 artarak 654 bin 413 adete çıkarken, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 artışla 162 bin 932 seviyesine geldi.

EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’de en çok satan otomobil markalarının sıralaması değişmedi. Zirvede kalan markalar arasından en çok satış yapan 10 otomobil markası şunlar oldu: Renault, Volkswagen, Toyota, Fiat, Hyundai, Peugeot, BYD, Opel, Skoda ve Citroen.

Sırasıyla bu markaların satış rakamları ise şu şekilde:

– Renault: 74.139

– Volkswagen: 47.645

– Toyota: 47.264

– Fiat: 46.424

– Hyundai: 40.907

– Peugeot: 37.475

– BYD: 31.884

– Opel: 28.770

– Skoda: 26.455

– Citroen: 26.183