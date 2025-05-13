Otomobil Sondaj Makinesine Çarptı. 9 Yaşındaki Oğul Hayatını Kaybetti

TRAJİK KAZA ANKARA’DA YAŞANDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazası, vatandaşları derin bir üzüntüye boğdu. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde ilerleyen 06 GA 8590 plakalı araç, sürücü Merve Ü.’nün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sondaj makinesine çarptı.

ANNE VE OĞLU KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, yaptığı kontrol sonucunda sürücü Merve Ü. ve onun 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazaya dair soruşturma başlatılırken, olay bölgesindeki halk arasında büyük bir hüzün hakim oldu.