Otomobil Sondaja Çarptı, İki Ölü

TRAFAFİK KAZASI ANI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, saat 16.00 civarında gerçekleşen bir trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda hareket halindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, sürücüsü Merve Ü.’nün kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan bir sondaj makinesine çarptı.

HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE OĞUL

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine geldi. Yapılan kontrollerde, sürücü Merve Ü. ile yanında bulunan 9 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlunun cenazeleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma, olay çevresinde büyük bir üzüntüye neden oldu.