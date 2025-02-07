Otomobil TIR’a Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Sapanca ilçesinde bulunan Göl Mahallesi civarında gerçekleşti. İlyas Kuru yönetimindeki 34 EVA 561 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği için Mehmet Akdağ’ın kullandığı 80 AHC 03 plakalı TIR’a arka taraftan çarptı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Kuru’ya ek olarak araçta bulunan Mustafa Tuncay, eşi İrem Tuncay ve çocukları M.L.T. itfaiye ekipleri sayesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tuncay kurtarılamadı, İrem Tuncay ise entübe edilirken M.L.T. ile İlyas Kuru’nun tedavisi devam ediyor. TIR şoförü ifade vermek üzere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.