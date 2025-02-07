More
Gündem

Otomobil TIR’a Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

otomobil-tir-a-carpti-1-olu-3-yarali

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Sapanca ilçesinde bulunan Göl Mahallesi civarında gerçekleşti. İlyas Kuru yönetimindeki 34 EVA 561 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği için Mehmet Akdağ’ın kullandığı 80 AHC 03 plakalı TIR’a arka taraftan çarptı. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması ekipleri olay yerine sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU

Kazada otomobil sürücüsü İlyas Kuru’ya ek olarak araçta bulunan Mustafa Tuncay, eşi İrem Tuncay ve çocukları M.L.T. itfaiye ekipleri sayesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılardan Mustafa Tuncay kurtarılamadı, İrem Tuncay ise entübe edilirken M.L.T. ile İlyas Kuru’nun tedavisi devam ediyor. TIR şoförü ifade vermek üzere götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Manşet

Chery 2025 İlk WCWL Etkinliğini Düzenledi

Chery, With Chery With Love etkinliğiyle, kullanıcıların yaşamlarına etki ederek yeni yıla dinamik bir başlangıç yaptı.
Flaş

Sahte İçki Tehlikesi: İstanbul’da Ölümler Arttı

İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybettirken, Ankara'da da 33 can kaybı yaşandı. Yoğun bakımda 40 hasta bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.