Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Gölbaşı yönünden Adıyaman’a doğru seyir halindeki Yusuf Kenan K. yönetimindeki 02 ER 048 plakalı tır, karayolunun 4. kilometresinde U dönüşü yaparken, aynı yönde ilerleyen İbrahim M. yönetimindeki 48 V 8936 plakalı otomobilin tır dorsesine çarpmasına neden oldu.

Kazada otomobilin sürücüsü İbrahim M. yaralanırken, aracın yolcu koltuğunda oturan Orhan Deniz ağır yaralandı. Yaralılar, acil durum çağrısı sonrası olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Orhan Deniz, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün tedavi süreci ise devam ederken, kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.