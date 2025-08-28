Otomobil uçurumdan düştü, bir aile gitti

KAZA ANINDA YAŞANAN FELAKET

ABD’den tatil amacıyla Giresun’un Geyikçi Yaylası’na gelen bir ailenin otomobili dönüş yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bu üzücü kaza sonucunda Mustafa Bayram, eşi Hüsniye ve annesi Emine Bayram yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Giresun’un Yağlıdere ilçesinde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE KURBANLAR

Yayladan dönen Mustafa Bayram yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, iddialara göre etkili olan sis nedeniyle virajı alamayarak uçuruma düştü. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Taklalar atarak uçuruma yuvarlanan otomobilin bulunduğu alanda yapılan incelemede, sürücü ile eşi ve annesinin hayatını kaybettiği, Murat Bayram’ın ise yaralı olduğu tespit edildi. Yaralıya sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, Yağlıdere Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AİLENİN TATİL SEFASI KANLA BİTTİ

ABD’de yaşayan Bayram ailesinin, bir süre önce tatil için memleketleri Giresun’a geldikleri öğrenildi. Jandarma, kazanın sebebiyle ilgili olarak detaylı bir soruşturma yürütüyor.