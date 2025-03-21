Otomobil Ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Ölü

TRAFAİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Eşme-Kula karayolu üzerindeki Alahabalı köyü yakınlarında sabah saatlerinde büyük bir trafik kazası gerçekleşti. Barış Kaya (30) yönetimindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı yoldan gelen O.K. (64) idaresindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak savruldu.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım çağrısında bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede, otomobilde bulunan Barış Kaya (30) ve babası Veysel Kaya’nın (53) yaşamlarını yitirdiği, Pakistan uyruklu A.Z.K. (44)’nın ise ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Yaralı A.Z.K., ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesi’ne, buradan da Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Olay yerindeki jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsü O.K.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.