Otomobilde Zam Sinyali! Fiyat Artışı Kaçınılmaz

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE FİYAT ARTIRIMLARI GÜNDEMDE

Yakın zamanda birçok regülasyon değişikliği ile karşılaşan otomotiv sektörü, son dönemlerde araç fiyatlarındaki artışlarla dikkat çekiyor. Son 3 hafta içinde Euro kuru, yaklaşık olarak yüzde 15 oranında bir artış gösterdi. Kurlarda bazı günlerde gerileme olsa da, Euro’daki dalgalanmalar, araç fiyatlarına doğrudan etki etmekte. Bu durum sonucunda, bazı markaların henüz mart ayı bitmeden fiyatlara ek zamlar yaptığı gözlemleniyor.

KUR ARTIŞLARI FİYAT ARTIRIR

Toyota Hilux GR Sport’un Kapadokya’da gerçekleştirilen Avrupa lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kur artışının fiyatlarda kaçınılmaz bir yükseliş meydana getireceğini vurguladı. Bozkurt, “Otomobil fiyatını 3 şey belirler. Vergi, üretici ve kur. Kur artınca fiyat da artmak zorunda. Bunun başka bir çıkış yolu yok” ifadelerini kullanarak, fiyat artışlarına neden olan faktörleri sıraladı. Ayrıca, “Kur arttığı sürece fiyat artışları kaçınılmaz olarak devam edebilir” şeklinde ekledi. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan düzenlemelerle engelli ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlara yerli üretim olma ve 10 yıl satamama şartları getirildi. Bu değişikliklerin, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araç sayısını azalttığı belirtiliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞLAR YÜZDE 40’A ULAŞTI

Ali Haydar Bozkurt, yapılan düzenlemelerin yerli üreticilere olumlu yansıdığını belirtti ve “Ocak ve şubatta çok yüksek talep aldık. İlk 2 ayda toplam satışlarımızın yüzde 40’ı ÖTV muafiyetli satışlardan geldi” dedi. Geçen yıl bu oranın yüzde 25 civarında olduğunu aktaran Bozkurt, bu yılki tahmininin ise toplam satışların yüzde 35’inin ÖTV muafiyetli olacağı yönünde olduğunu kaydetti. Ekonomik koşulların iyi gitmesi durumunda 2025’te 85 bin adetlik bir satış hedeflediklerini dile getirdi. Ayrıca, taşıt kredilerinde yapılan güncellemelerin üzerinden 2 yıl geçtiğini hatırlatarak, kredili satışlarda önemli bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu konuda, “Geçmiş yıllarda satışlarımızın yüzde 70’ini kredili yapardık. Şimdi ise bu oran yüzde 10’lara düştü” ifadelerini kullandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ ATAĞI

Toyota’nın Hilux GR Sport dışında, diğer hafif ticari modellerini de Türkiye’de satışa sunmayı planladığı belirtiliyor. Bozkurt, “Toyota’nın Türkiye’deki ticari araç atağını Hilux ile başlatacağımızı söyleyebiliriz. Önümüzdeki aydan itibaren Toyota Professional ürün gamında tamamen yeni modeller sunmaya başlayacağız” diyerek 2025 yılı boyunca hafif ticari araç hamlelerinin devam edeceğini ifade etti.