Otomotiv Şirketi 600 Bin Aracını Geri Çağırıyor

GİZLİ HATALAR ÜZERİNE GERİ ÇAĞIRMA

Detroit otomobil üreticisi, 2021-2024 model yılları arasında üretilen bazı araçların geri çağrılacağını duyurdu. Bu araçlar arasında Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban ve Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ile Yukon XL yer alıyor. Bu geri çağırmanın sebebi, 6.2L V8 benzinli motorların biyel kolu ve krank mili parçalarında üretim hatalarının bulunması. Bu hataların motor hasarına ya da arızasına yol açabileceği ifade ediliyor.

KAZA VE YARALANMA RİSKİ

Şirket, ABD’de geri çağırmayla ilgili 12 kaza ve 12 yaralanma kaydettiğini açıkladı. Bayiler, geri çağrı kapsamındaki motorları inceleyecek ve gerekirse onarımlar ya da tamiratlar gerçekleştirecek. Ayrıca, muayeneden geçen araçlar için daha yüksek viskoziteli yağ verileceği ve bunun için yeni bir yağ doldurma kapağı ile yağ filtresinin değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

SORUŞTURMA PROSESİ

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Ocak ayında V8 motorlu araçlara ilişkin motor arızalarıyla ilgili bildirimler üzerine 877.710 adet GM aracını incelemeye aldı. Şirket bu sürecin ardından kendi soruşturmasını başlattı. GM, 2022’den itibaren geçerli güvenlik sahası bilgilerine dayanarak daha önce konuyla ilgili üç soruşturmayı kapatmıştı.

ABD’de krank mili, biyel kolu veya motor yatağıyla ilgili sorunlar nedeniyle motor arızası olabileceğine dair 28.102 saha şikayeti veya olayı belirlendi. Bu vakalardan 14.332’si ise tahrik kaybı iddialarını içeriyor.