Otomotiv Üreticisi Motor Problemi: 600.000 ABD Araç Geri Çağrıldı

GERİ ÇAĞIRMA DETAYLARI

Detroit otomobil üreticisi, 2021-2024 model yılları arasında üretilen Cadillac Escalade ve Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban ve Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon ve Yukon XL modellerini 6.2L V8 benzinli motorlarla geri çağırma işlemi başlattı. Motor parçalarında, özellikle biyel kolu ve krank mili ile ilgili üretim hataları olabiliyor ve bu durum motor hasarına veya arızasına sebep olabiliyor. GM, ABD’deki geri çağırma problemiyle bağlantılı olarak 12 kaza ve 12 yaralanma olayının tespit edildiğini duyurdu.

BAYİLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Bayiler, geri çağırılan araçların motorlarını inceleyecek ve ihtiyaç duyulursa onarımlar ya da değişimler gerçekleştirecek. GM, incelenen araçlar için daha yüksek viskoziteli yağ kullanılacağını, bunun yanı sıra yeni bir yağ doldurma kapağı ve yağ filtresi değişimi gerekeceğini bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Ocak ayında V8 motorlu araçlarda meydana gelen motor arızaları ile ilgili olarak 877.710 GM aracı üzerinde soruşturma açtı. Şirket, daha sonra bu konuyla ilgili kendi bünyesinde de bir soruşturma süreci başlattı. GM, 2022 yılından bu yana mevcut güvenlik bilgilerine dayanarak önceki üç soruşturmayı kapatmıştı. ABD’de, krank mili, biyel kolu veya motor yatağı sorunlarıyla alakalı 28.102 saha şikayeti veya olayı kaydedildi; bunların 14.332’si tahrik kaybı iddialarını kapsıyor.