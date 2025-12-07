Otoyolda Üç TIR Çarpıştı Yangın Çıktı

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU’NDA ÜÇ TIR ÇARPIŞTI

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilmeyen hububat yüklü üç TIR, çarpışarak büyük bir kaza oluşturdu. Kazanın ardından araçlardan alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazanın etkisiyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa yönü, trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaklaşık iki saat süreyle sürdürdüğü çalışma sonrasında alevler tamamen söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından araçlarda soğutma işlemleri devam ediyor. Olayın detayları ve kazanın sebebi hakkında incelemeler sürüyor.