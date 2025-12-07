Otoyolda Üç TIR Çarpıştı Yangın Çıktı

otoyolda-uc-tir-carpisti-yangin-cikti

TARSUS-ADANA-GAZİANTEP OTOYOLU’NDA ÜÇ TIR ÇARPIŞTI

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri henüz tespit edilmeyen hububat yüklü üç TIR, çarpışarak büyük bir kaza oluşturdu. Kazanın ardından araçlardan alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Kazanın etkisiyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa yönü, trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yaklaşık iki saat süreyle sürdürdüğü çalışma sonrasında alevler tamamen söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarının ardından araçlarda soğutma işlemleri devam ediyor. Olayın detayları ve kazanın sebebi hakkında incelemeler sürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.
Gündem

Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ocampo'nun hatasıyla öne geçen takım, De Paul ve Allende'nin destekleriyle Messi'nin 48. zaferini elde etti.
Gündem

Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu ölü sayısı 900'ü aştı, yüzlerce kişi kayıp. Yardımlar hava ve deniz yoluyla ulaştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği

Türkiye, terörle mücadele için Suriye'deki SDG'ye 25 gün süre tanıdı. Belirtilen şartlar yerine gelmezse operasyon sinyali verildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.