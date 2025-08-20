ÖTV Artışı Sonrası Araç Fiyatları Yükseldi

OTOMOBİL PİYASASINDA HAREKETLİ GÜNLER

Otomobil sektörü, günümüzde hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlara yönelik gelen vergi artışı ile aktif günler geçiriyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarının artmasıyla, bu durum ikinci el piyasasına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki güncel durumu değerlendirerek önemli bilgiler paylaşıyor.

FİYATLARDAKİ ARTIŞLAR

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkileri hakkında bilgi veren Yalçın, binek ve SUV segmentlerinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 oranında yükseldiğini belirtiyor. Özellikle 4×4 pick-up modellerinin ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkmasıyla birlikte bu segmentte fiyatların sert bir şekilde yükseldiğini ifade eden Yalçın, “Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” diyor.

İKİNCİ EL PAZARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki modellerde markaların fiyat artışlarında dikkatli davrandığını belirtmiş. “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” açıklamasını yapıyor. Düzenlemenin ikinci el piyasasına yansıdığına dikkat çeken Yalçın, “ÖTV artışı olan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” vurgusunu yapıyor. Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi geçtiğini, yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını aktarıyor.

KAMPANYALARDA ARTIRMA BEKLENTİSİ

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarının artmasını bekliyor. Yalçın, “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” diyor. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesinin sürdüğünü belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” şeklinde ifade ediyor. Ayrıca, ikinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatarak, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” diyerek sözlerini tamamlıyor.