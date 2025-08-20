ÖTV Artışıyla Araç Fiyatları Yükseldi

Otomobil sektörü, son zamanlarda ÖTV düzenlemesi ve elektrikli araçlar için uygulanan vergi artışıyla birlikte hareketli günler yaşıyor. Bu düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarında bir artış gözlemlenirken, bu durum ikinci el araba piyasasına da yansımaya başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki güncel durumu detaylandırdı.

0 KİLOMETRE ARAÇLARDAKİ FİYAT ARTIKLARI

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkileri kapsamında Yalçın, binek ve SUV segmentlerinde fiyatların ortalama olarak yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 civarında yükseldiğini belirtti. 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarılmasıyla birlikte bu sınıftaki araçların fiyatlarının sert bir şekilde arttığını ifade eden Yalçın, elektrikli ve hibrit araçlarda çift haneli artışların da yaşandığını aktardı.

İKİNCİ EL PAZARINDAKİ HAREKETLİLİK

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçlarda markaların fiyat artışını dikkatlice yönettiğini ifade etti ve “Küçük bir artış, bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak döviz kuru ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olabiliyor” dedi. ÖTV artışı sonrası sıfır fiyatlarının yükselmesinin, tüketiciyi ikinci el araçlara yönlendirdiğini belirten Yalçın, “Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını gözlemliyoruz” diye ekledi. Temmuz ayında ikinci el satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adet seviyesine ulaştığını, yılın ilk 7 ayında ise toplam satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona çıktığını açıkladı.

KAMPANYALARDA ARTAN AVANTAJLAR

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların düzenleyeceği kampanyaların artacağını öngördü. Yalçın, “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönem boyunca kampanyalar tüketicilere daha cazip koşullar sunacak” şeklinde konuştu. ÖTV artışlarına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürmeye devam ediyor. Özellikle uzun süreli kullanım için elektrikli araçlar hâlâ mantıklı bir tercih” dedi. Ayrıca, ikinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026 yılına kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı bir şekilde işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündeme gelebilir” diye sözlerini tamamladı.