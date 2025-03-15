ÖTV’de ve Maktu Vergide Değişim Yapıldı

SİGARALARDA ÖTV VE MAKTU VERGİSİ GÜNCELLENDİ

Sigaraların özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı ile maktu vergi tutarında değişiklik yapıldı. Bu duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sigara üzerindeki ÖTV oranı ve maktu vergi tutarı yeni bir düzenlemeye tabi tutuldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı bilgilere göre, yapılan bu değişiklikle birlikte vergi gelirlerinde herhangi bir farklılık yaratmadan ÖTV’nin kompozisyonunda düzenleme gerçekleştirilmiş oldu.

Yeni düzenleme ile sigaraların ÖTV oranında bir indirim söz konusu olurken, bu indirim nedeniyle oluşacak vergi gelirlerindeki kaybı telafi etmek amacıyla maktu vergi tutarı artırıldı. Böylece, sigaranın çarpan etkisi 4,4’ten 3,8’e düşürüldü. Bu adımın, enflasyonla mücadele için maliye politikası olarak destek sağlamak amacıyla atıldığı bildirilmekte. Söz konusu düzenleme ile maliyetlerdeki 1 lira artış, sigara fiyatlarında gerçekleştirilmesi gereken artış miktarını 4,4 lira yerine 3,8 lira olarak belirliyor. Bu durum, enflasyonist etkinin sınırlandırılmasının hedeflendiği bütçe hedefleriyle uyumlu bir maliye politikası adımı olarak kaydedildi.