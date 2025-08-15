ÖTV Fiyatları Resmen Yükselecek

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Otomotiv sektörünü etkileyen Özel Tüketim Vergisi değişikliğiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Komisyonu’ndan onay aldı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte otomobillerdeki ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiklik gösterecek.

PICKUP ARAÇLARINDAKİ ARTIRIM DİKKAT ÇEKİYOR

En dikkat çekici değişiklik, pickup olarak bilinen ve mevcutta yüzde 4 ÖTV oranına sahip olan araçlara uygulanacak artış olacak. Bu araçların ÖTV’si yüzde 50’ye çıkarılacak. Komisyondan geçen oranlar, Meclis Genel Kurulu’nda herhangi bir değişiklik yapılmadığı takdirde bazı otomobil modellerinin fiyatlarında büyük değişikliklere neden olabilecek.