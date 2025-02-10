ÖTV İndirimli Yeni Araç Alım Fırsatı

ÖTV İNDİRİMİYLE YENİ ARAÇ ALIMINI TEŞVİK ETMEK

Sabah’tan Mehmet Fahri Özkan’ın haberine göre, 25 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin sağlanması bekleniyor. Bu yaklaşım, hem eski araçların trafikten çıkarılmasını hem de çevreye dost, daha güvenli araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından hazırlanan ÖTV kanununda değişiklik yapılmasına yönelik teklif, hurda teşvikini içeren düzenlemeleri de kapsıyor ve TBMM’ye sunulmuş durumda. Teklif onaylandığı takdirde, yaklaşık 3 milyon araç sahibinin bu düzenlemeden faydalanabileceği düşünülüyor.

25 YAŞ ÜSTÜ ARAÇ SAHİPLERİNE HURDA TEŞVİKİ

Eğer kanun teklifi kabul edilirse, 25 yaş ve üstündeki araç sahipleri araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indirimi ile yeni araç sahibi olabilecekler. Bu düzenlemenin, yerli üretim yeni araçların sayısını artıracağı da öngörülüyor. Hurda teşviki uygulamaları geçmişte de birkaç kez gerçekleştirilmişti. İlk hurda teşviki 2003 yılında başlatılmış, 2010 ve sonraki yıllarda da sürdürülmüştür. En son olarak ise bu uygulama 2017, 2018 ve 2019 yıllarında geçerli olmuştu.

GEÇMİŞTEKİ UYGULAMALARDA BÜYÜK BAŞARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012 ile 2019 yılları arasında yapılan teşvik düzenlemesi sayesinde 7 yıl içerisinde toplam 519 bin 867 araç geri dönüştürülmüş. Bu durum, hurda teşvikinin ne kadar etkili bir uygulama olduğunu kanıtlıyor.