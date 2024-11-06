ÖTV Muafiyeti Kapsamındaki Yeni Modeller**

YENİ MODEL SATIŞLARINDA CİDDİ TEKLİFLER

Markalar, 2024 üretimli araçlarını piyasaya sunmak için cazip teklifler sunmaya başladı. Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı verilerine göre yeniden değerleme oranı belirlendi. Buna göre ÖTV muafiyetindeki üst limitin yükseldiği görüldü. Yılın sonuna yaklaşırken, araç bayileri 2024 üretimli modelleri satabilmek amacıyla kampanya düzenliyor. Kasım ayı itibarıyla bazı marka ve modellerde indirimli satışlar gerçekleştiriliyor.

YENİ ÖTV MUAFİYETİLİ SINIRLAR

Milliyet’teki habere göre, TÜİK tarafından açıklanan yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından ekim ayı itibarıyla yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte engellilere yönelik ÖTV muafiyetli araçlarda limit de yükseldi. 2024 yılı için 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan bu üst limit, 1 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 2 milyon 290 bin 293 TL’ye çıkarılacak.

HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ KAPSAMINDA?

Yeni limite göre hangi araçların ÖTV muafiyeti kapsamında bulunduğu ve yıl sonu itibarıyla indirimli olan marka ve modeller hakkında bilgiler gündemde. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, kampanyaların tüm markalar ve modellerde başladığını açıklıyor: “Yılın son çeyreği itibarıyla stokları eritmek adına düzenlenen yıl sonu kampanyaları genel olarak her marka ve modelde başladı. Tüketicilere finansman olanakları ve fiyat indirimleri kampanyaları ile sunuluyor. Ancak Eylül ve Ekim aylarında sıfır otomobilde yaşanan fiyat artışları ile birlikte kampanyalı fiyatların yıl ortası rakamlarına kıyasla biraz daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.”

EN UYGUN FİYATLI OTOMOBİLLER

Türkiye otomotiv pazarında en uygun fiyatla satışa sunulan otomobiller arasında Hyundai i10, Kia Picanto, Hyundai i20, Renault Clio ve Fiat Egea yer alıyor. Bu modellerin fiyatları 950.000 TL’den başlayarak 1.100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. ÖTV muafiyeti hakkı, yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar için geçerli. Müafiyetli araç üst baremi, motor hacmi 1.6 litreyi geçmemek kaydıyla 1.591.000 TL olarak belirlenmiş. Bu limitin üzerindeki araçlar, rapor olsa dahi kapsam dışı kalıyor.

GELECEKTEKİ FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni yıl için belirlenen yeniden değerleme oranlarına göre 1.591.000 TL olan üst baremin 2.3 milyon seviyelerine çıkması bekleniyor. Belirtilen üst baremin tüm vergiler dahil rakamlar olduğu hatırlatılmakta. Otomobil fiyatlarında keskin değişiklikler olmadığı sürece, TOGG 10x, WV T-ROC, Peugeot 3008, Opel Grandland, Toyota Corolla gibi talep gören birçok model ÖTV muafiyet kapsamındaki alımlar için uygun hale geliyor. Sıfır otomobilde kampanyaların daha da hızlanması beklentisi ise mevcut maliyetler ve olanaklar göz önüne alındığında düşüş beklenmiyor. Eylül ayında yaşanan fiyat artışları sonrası kampanyalı yıl sonu fiyatlarının, yıl ortası rakamlarından bir miktar daha yüksek olabileceği düşünülüyor. Enflasyon ve döviz kurları gibi faktörler, otomobil fiyatlarındaki düşük fiyat trendinin korunabileceğini gösterebilir.