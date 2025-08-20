ÖTV Sonrası Araç Fiyatları Artabilir

OTOMOBİL PİYASASI HAREKETLENİYOR

Otomobil sektörü, son zamanlarda hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlara uygulanan vergi artışıyla birlikte hareketli günler yaşıyor. Bu düzenlemeden sonra sıfır kilometre araç fiyatlarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Aynı şekilde, bu durum ikinci el piyasasında da hissedilmeye başlandı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki son gelişmeleri anlatırken durumu şu şekilde özetliyor: “0 kilometre araçlarda yüzde 5-7’lik artış oldu.”

FİYATLARDAKİ ARTISEN EVRİMİ

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemenin etkileri hakkında bilgi veren Yalçın, binek ve SUV araçlarda ortalama fiyat artışının yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 olduğunu ifade etti. Yalçın, özellikle 4×4 pick-up modellerinin ÖTV oranının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatarak, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA HIZLANMA BAŞLADI

Yalçın, ÖTV dilimi sınırındaki araçların fiyat artışında markaların dikkatli davrandığını belirtti. “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak.” ifadelerini kullandı.

Bu düzenlemenin ikinci el piyasasında da etkili olacağını öngören Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz.” dedi. Temmuz ayı itibarıyla ikinci el satışları yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi geçti. Yılın ilk 7 ayında ise satışlar yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştı.

KAMPANYALAR TÜKETİCİYİ CEZBEDECEK

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyalarını artırmasını beklediklerini aktardı. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak.” dedi. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesinin devam ettiğini belirten Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı.” şeklinde konuştu.

İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir.” ifadelerini kullandı.