Ötv Sonrası Zam Uyarısı Geldi

Otomobil piyasası, günümüzde hem ÖTV düzenlemesi hem de elektrikli araçlara yönelik vergi artışıyla oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Sıfır kilometre araç fiyatlarındaki artış, ikinci el piyasasına da yansıma göstermeye başladı. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, sektördeki son gelişmeleri değerlendirdi.

2023 YILINDA SIFIR ARAÇ PRİZLERİNDEKİ ARTIŞ

24 Temmuz’da yürürlüğe giren düzenlemelerin etkilerini aktaran Yalçın, binek ve SUV segmentlerinde fiyatların ortalama yüzde 5, hafif ticari araçlarda ise yüzde 6-7 seviyesinde arttığını belirtti. 4×4 pick-up modellerinde ÖTV oranlarının yüzde 4’ten yüzde 50’ye çıkarıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu sınıfta fiyatlar sert şekilde yükseldi. Elektrikli ve hibrit araçlarda da çift haneli artışlar görüldü” dedi.

İKİNCİ EL PAZARI HIZLANIYOR

ÖTV dilimindeki modellerin markaları, fiyat artışında çok dikkatli davranmaya yönlendiriyor. Yalçın, “Küçük bir zam bile bu araçları üst dilime taşıyabilir. Bu nedenle markalar fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor. Ancak kur ve maliyet baskısı artarsa dilim aşımı kaçınılmaz olacak” şeklinde ifade etti. ÖTV artışının ikinci el piyasasına yansıdığını aktaran Yalçın, “ÖTV artışı yaşayan modellerin sıfır fiyatları yükselince tüketici ikinci ele yöneldi. Bu araçların ikinci elde daha hızlı değer kazandığını görüyoruz” dedi. Temmuz ayında ikinci el araç satışlarının yüzde 9,4 artarak 680 bin adedi aştığını ve yılın ilk 7 ayında satışların yüzde 8 büyüyerek 4,1 milyona ulaştığını vurguladı.

YIL SONU KAMPANYALARI BEKLENİYOR

Yalçın, yıl sonuna doğru markaların kampanyaları artıracağını belirtti. “Takas avantajı, sıfır faizli kredi ve satış destekleriyle fiyatların sübvanse edilmesini bekliyoruz. Bu dönemde kampanyalar tüketici için daha avantajlı koşullar sunacak” şeklinde konuştu. ÖTV artışına rağmen elektrikli araçların cazibesini koruduğunu ifade eden Yalçın, “Yakıt tasarrufu, düşük bakım maliyetleri ve evde şarj imkanı, toplam maliyet avantajını sürdürüyor. Özellikle uzun vadeli kullanım için elektrikli araç hâlâ mantıklı” dedi. İkinci el piyasasında istikrar sağlayan “6 ay – 6 bin kilometre” kuralının 2026’ya kadar uzatıldığını hatırlatan Yalçın, “Bu düzenleme piyasanın sağlıklı işlemesini sağladı. Yeniden uzatma ihtimali de gündemde olabilir” diye ekledi.