Oyun Sırasında Fenalaşan Elif Vefat Etti

ŞOK EDİCİ OLAY MIDYAT’TA YAŞANDI

Mardin’in Midyat ilçesinde, evinde oyun oynarken aniden fenalaşan 9 yaşındaki Elif Tekin, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Elif Tekin’in ölüm nedeni, otopsinin yapılmasının ardından netleşecek. Olay, geçtiğimiz gün Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde gerçekleşti. O sırada evde oyun oynayan Elif Tekin, bir anda ailesinin gözleri önünde rahatsızlandı.

SAĞLIK EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından aile, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Elif Tekin, önce Midyat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonrasında Tekin, durumu kötüleştiği için Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi’ne transfer edildi. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Elif Tekin kurtarılamadı.

OTOPSİ SONUCUNDA ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Elif Tekin’in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı. Tekin’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin sonuçlarının ardından açıklanacak. Bu olay, bölge halkını derin bir üzüntüye soktu ve küçük kızın hayatını kaybetmesi, herkes tarafından büyük bir şokla karşılandı.