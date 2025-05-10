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Oyuncu Halit Ergenç Aylık Gelirini Açıkladı

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DAVA SÜRECİ DÜZENLENİYOR

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, Gezi Parkı soruşturması çerçevesinde “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun davaları görüldü. Duruşmaya katılan oyuncular, mahkemenin talebi doğrultusunda aylık gelirlerini beyan etti.

AYLIK GELİR BEYANLARI GÜNDEME GELİYOR

Halit Ergenç, aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu belirtirken, Rıza Kocaoğlu ise aylık gelirini 200 bin TL olarak açıkladı. Ergenç, Kral Kaybederse dizisinde başrol üstlenirken, Kocaoğlu Adsız Aşıklar dizisinde rol alıyor. Ayrıca, beyanları sosyal medyada büyük bir yankı buluyor. X platformunda kullanıcılar, oyuncuların açıkladığı gelirlerin düşük olduğunu savunuyor.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında “yalan tanıklık” suçlamasıyla yargılanan Ergenç ve Kocaoğlu’nun duruşmasında mahkeme, suçlamalara dair delilleri incelemeye aldı. Dava sürecinin bir sonraki duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

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