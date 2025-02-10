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Oyuncudan 700. Bölüm İçin Duygusal Yorum

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YETKİLİ AÇIKLAMALAR

Oyuncu, geçtiğimiz hafta 700’üncü bölümünü yayınlayan dizi hakkında yaptığı değerlendirmede, dizinin “sıcak, insana yakın ve Türk toplumunda paylaşılacak nitelikte” olduğunu belirtti. Seyircilerin diziye olan ilgisine dikkat çekerek, “Seyirci iki eliyle sarılıyor” şeklinde ifade etti.

SOKAKTAKİ İLGİ

Ergin, sokakta diziye gösterilen ilgiden de bahsetti. “Geçen emniyet müdürlüğüne gittim. Çıktığımda 20 kişi bekliyordu. ‘Sizi gördük polis olduk’ dediler. Dizinin böyle bir güzelliği var,” diye ekledi.

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